Det er Niels Erik Nielsen, der forpagter jorden på Dybsø. Det har han gjort siden 2003. Han forklarer, at køerne er døde af afkræftelse, fordi han under frost og sne ikke har kunne komme ud med foder til køerne. Billedet her er taget i en anden forbindelse. Arkivfoto: Morten Ravn

10 køer på Dybsø døde af afkræftelse

Sjællandske har forgæves forsøgt at få fat i landmanden Niels Erik Nielsen for at få ham til at forklare, hvorfor der ligger 10 døde køer på Dybsø. Landmanden blev lørdag sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven, og han har til TV ØST udtalt: