Liane Hovgaard Jensen går i 10. klasse og bor i Karrebæk. Hun synes, det er vigtigt, at der også er noget ungt blod i Landdistriktsudvalget.Foto: Jeppe Hee Rømer

10. klasses elev valgt til landdistriktsudvalg

Næstved - 04. april 2018 kl. 16:47 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Kommune har fået et nyt landdistriktsudvalg, og et af medlemmerne skiller sig ud. Otte af de ni medlemmer har som minimum rundet de tredive og har erfaring fra erhvervsliv, politik eller andet. Det niende medlem har måske ikke et voksent liv bag sig, men til gengæld kan hun give et indblik i, hvordan de unge i Næstved Kommunes landdistrikter tænker.

- Når man hører om sådan nogle udvalg, er det næsten altid kun voksne, som er med. Det er ikke kun dem, der skal bestemme, siger 17-årige Liane Hovgaard Jensen, som er det niende og sidste medlem i udvalget.

Liane Hovgaard Jensen går til daglig i 10. klasse på ZBC i Næstved, men bor sammen med forældrene i Karrebæksminde.

Hun så Næstved Kommunes opslag, hvor de søgte medlemmer til et nyt udvalg, som skulle være med til at diskutere, hvordan udfordringerne i landdistrikterne skal løses.

Først var hun i tvivl, om hun havde kvalifikationerne til at være med i udvalget, men efter at have talt med sine forældre, var hun det ikke længere.

Hun er heller ikke i tvivl om, hvad hun gerne vil opnå med at være med i Byrådets Landdistriktsudvalg.

- Alle bør komme noget mere ud, forklarer hun.

- Folk vil gerne ud, men ingen har modet eller lysten, og så ender vi bare med at sidde derhjemme, fortsætter hun.

Lige netop her mener hun, at store byer som Næstved kan lære noget af de mindre byer.

- Hernede har vi et stærkere sammenhold, og man møder altid nogen, når man er ude og handle, fortæller det yngste medlem af landdistriktsudvalget.

Udvalget har haft sit første møde, og Liane Hovgaard Jensen er positivt stemt overfor de næste. Hun fortæller, at det var spændende, men deltagerne har tavshedspligt omkring, hvad der præcis bliver diskuteret til møderne, så hun kan ikke komme nærmere ind på det.

Liane Hovgaard Jensen har selv boet på Præstøvej i Næstved inden hun sammen med sine forældre flyttede til Karrebæksminde. Det er hun glad for, at de gjorde, og hun har et sidste budskab, inden hun forlader mig foran Enø Bageri.

- Det er et problem, at der samles så meget i Næstved. Hver by i kommunen har noget at byde på, det er bare ikke altid, der bliver lyttet, siger hun.