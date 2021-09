10 år med jazz glæde og fællesskabJubilæum

Jesper-Emil Huxiee Poulsen stiftede Sct. Jørgens Jazzklub for ti år siden og han er stadig formand. Han kan se tilbage på en musikalsk rejse der lykkedes. Han ville skabe en forening, hvor fællesskabet fylder lige så meget som den glade traditionelle jazzmusik. Foto: Kirsten Smidt Hansen

Næstved - 08. september 2021 kl. 17:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Der er gået 10 år. Dengang var Næstved Jazzklub stadig kørende, men da den daværende og nu afdøde farvehandler Ole Iversen sad sammen med Jesper-Emil Poulsen på Femø Jazzfestival i 2011, fik de ideen om at etablere en ny jazzklub.

Med hjælp fra Eigil Grønholt, Præstø Jazzklub, fik de indkaldt til stiftende generalforsamling på Mona Lisa. Sct. Jørgens Jazzklubs nu populære husorkester, Jazzkompagniet, stillede op foran de cirka 100 interesserede.

8. september 2011 var Sct. Jørgens Jazzklub en realitet.

Fællesskabsfølelse - Vi følte der var et behov for den den glade traditionelle Dixieland-jazz. Samtidig savnede vi et mere foreningspræget musikforum. Ikke et spillested med en forening men en fællesskabsfølelse, som jo er noget af det mest dyrebare i Danmark. Det er vi kendt for, at det er værd at holde fast i, siger Jesper-Emil Poulsen.

Sct. Jørgens Jazzklub fik base på Restaurant Mona Lisa, og der er mange gode musikalske minder.

Efterhånden begyndte der at blive rift om stolene, når medlemmerne skulle samles, og det kulminerede en særlig aften med en kendt sangerinde.

Daimi sprængte rammerne - Vi havde Daimi på besøg, og vi havde store problemer med at få folk til at være på Mona Lisa. Vi måtte tage et baglokale i brug.

- Det duede ikke, men redningen kom, da Hotel Vinhuset genåbnede i 2013, og her har vi haft spillested siden. Vinhuset er i forvejen kendt for det berømte kobbergulv, og det er jo et jazzhotel. Samtidig er det lige i centrum og det er hyggeligt, så det passer os perfekt, siger Jesper-Emil Poulsen.

En svær corona-tid Sct. Jørgens Jazzklub er vokset stødt, og har på trods af coronatiden stadig 230 medlemmer.

- Vi har en trofast skare af medlemmer. Vi har ti medlemmer, som ikke har misset et eneste arrangement gennem de seneste 10 år. Det siger lidt om den opbakning vi har. Vi oplevede medlemmer med tårer i øjnene, der vendte tilbage efter anden nedlukning. Coronaen gjorde, at de fandt ud af, hvor meget musikken og sammenholdet betyder. Det er meget rørende, siger Jesper-Emil Poulsen.

Formanden bekræftes i, hvordan den glade jazzmusik påvirker frisindet og skaber glade mennesker.

Medlemmer blev ramt... Sct. Jørgens Jazzklub har været den eneste i byen siden den gamle Næstved Jazzklub lukkede i 2019. Den nye musikforening har på rekordtid skabt et forum, som mange stadig søger, og derfor ramte første nedlukning hårdt - både for de bands, som måtte aflyses og de skuffede medlemmer.

Jesper-Emil Poulsen forklarer, hvordan foreningens bestyrelse trak i arbejdstøjet, da den første coronabølge ramte landet. Sct. Jørgens Jazzklub fik fat i de bands, som var blevet aflyst, og der blev etableret koncerter forskellige steder og streamet live derfra. Blandt andet fra baggårde, hvor folk kunne høre musikken fra åbne vinduer og altaner.

- Mange så med på selve dagen, men vi har også haft fire koncerter ude på de sociale medier. De har været set over 140.000 gange. Det må siges, at være en succes. Vi fik også en del sponsorer med på ideen, hvilket var med til at gøre det muligt.

Jazz for alle Jesper-Emil Poulsen er stifter og formand gennem alle ti år. Han fortæller roligt, at han bliver ved med glæde, så længe han stadig bliver valgt på generalforsamlingen. Jazz er blevet en del af hans identitet, og sammen med bestyrelsen er det målet, at arbejde for at jazzen bliver mere kendt og udbredt i Næstved.

- Vi vil gøre det bedste, vi kan, for at få danske og udenlandske - men også yngre musikere - på banen. Unge mennesker er begyndt at komme til den traditionelle jazz. Det samme gælder kvinderne. Der var girlpower til Slagerup Jazz Festival i år. 27 musikere var kvinder, så der er begyndt at ske noget i den rigtige retning.

Formanden oplyser, at der var etableret et samarbejde med folkeskolerne i Næstved. Børn skal også vide, hvad jazzmusik er og kan. Det handler om at nedbryde fordomme, og sprede glæde, men initiativet er udskudt til 2022, da coronaen kom imellem.

Jazz til øl og mad Sct. Jørgens Jazzklub vil også forbi bodegaerne i kampen for at formidle jazzens gode påvirkninger af mennesker. Landsbypubben i Næstved er et godt eksempel på, at det kan lykkes, ligesom det nye etiopiske spisested The Root Restaurant har haft et jazzarrangement. Det viser sig, at mennesker i Etiopien også holder meget af jazz.

- Vi glæder os til at lave flere arrangementer, der kan få folk i Næstved til at finde glæde ved jazzen, slutter Jesper-Emil Huxii Poulsen.