Se billedserie Christina Rosenquist overtog 1. juli det, der tidligere hed "Go' Appetit" på Enø. For hende var det en gammel drøm, der nu kunne gå i opfyldelse. Fotos: Kristina Herlev Wulff

- Jeg knuselsker bare denne her hytte

Næstved - 02. juli 2021 kl. 15:51 Af Kristina Herlev Wulff

- Den er sgu ikke dum! Ej, den er god!

Christina Rosenquist slår en latter op og stiller tilfreds den hvide skål med hjemmelavet hønsesalat ned i den kølige montre.

Duften af friskklippet purløg prikker forfriskende i næsen.

- Jeg kan godt lide at gå og lave mad og få en sludder, når folk kommer ind og ud, fortæller den nyslåede restauratør.

Den lille hytte minder om et sommerhus - så derfor blev navnet "Café Sommerhus"

Stak til chefen For omkring tre måneder siden var hendes situation ellers helt anderledes.

Med en nystartet rengøringsvirksomhed i porteføljen skulle hun bruge lidt penge til at supplere sin indkomst med, til virksomheden kom rigtig godt i gang.

Derfor blev hun ansat hos »Go' Appetit« på Enøs stejleplads.

- Jeg startede med at arbejde her, fordi jeg syntes, det var et rigtig hyggeligt sted. Og jeg tænkte, at sådan et sted gad jeg også godt at have en dag, fortæller Christina Rosenquist.

Og de tanker delte hun med sin chef Janie Petersen - og lidt til.

- Så gik jeg og stak lidt til Janie og sagde: »hey, skulle jeg ikke købe det af dig?«.

Der er en god stemning Og efter et par måneder gav de små stikkerier pote.

- Og så gik det bare stærkt lige pludselig, for så skulle hun have afhændet, og jeg skulle ind, siger Christina Rosenquist og drysser krydderier ud over de stegte kyllingestykker.

Og 1. juli kunne hun så træde ind på sin arbejdsplads som ejeren af stedet.

- Jeg knuselsker bare denne her hytte, udbryder hun og kigger på de brune træbjælker, der har inspireret hende til navnet »Café Sommerhus«.

- I denne her størrelse synes jeg bare, det er hyggeligt. At man kan gå at lave mad og kaffe. Der er god stemning. Det er glade folk, der kommer ind og ud. Og især hernede, der er bare sådan en rigtig god, afslappet feriestemning. Det kan jeg bare godt lide.

Menukortet bliver i høj grad, som det var før - hjemmebag, sandwiches, tapas, kager og andet godt

En fin modtagelse Den gode stemning hersker ikke kun hos gæster og kunder. I døren til »Café Sommerhus« står Fru Blomst og hyggesnakker.

Christina Rosenquist har givet hende lov til at sætte blomster på caféens tomme hylder.

- Modtagelsen har simpelthen været så fin. Folk er så søde, og der er bare sådan en god stemning hernede blandt butikkerne, siger Christina Rosenquist om kollegerne på den livlige stejleplads, hvor der åbner nye, små forretninger i en lind strøm.

- Det er jo superfedt at være med til ligesom at bygge en hel ny bydel op.

Bred erfaring i bagagen Christina Rosenquist har en bred, faglig ballast med sig.

Hun har både kørt som sælger, haft privat pasningsordning og arbejdet på pizzeriaer, i smørrebrødsforretninger og cafeer.

- Så jeg har en blandet erfaring. Og så har jeg også været her hos Janie og har kigget hende over skulderen de seneste måneder. Så det giver også noget, påpeger Christina Rosenquist.

Ifølge kokken selv er den hjemmelavede hønsesalat ”sgu’ ikke dum”.

Ikke for mange ændringer Tanken er egentlig, at menukortet kun bliver ændret en lille smule, og så kan kunderne stadig få deres sandwiches, tapas, kager og meget andet.

- Jeg har kunnet høre på kunderne hernede, at de er superglade for det. Og så skal man ikke komme og lave om midt i en sæson, konstaterer hun.

Der er åbent i cafeen tirsdag til søndag, hvor Christina Rosenquist vil have et par medarbejdere til at hjælpe.

Og når højsæsonen så er overstået, så vil hun kigge på menukortet en gang til og beslutte, om der skal laves ændringer.

Men lige nu er fokus på den kommende, varme sæson.

- Jeg er helt sikker på, at det bliver skidegodt, konstaterer hun muntert.