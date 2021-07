Se billedserie Mia Søndergaard er uddannet kok, tjener og sommelier, og de seneste år har hun savnet at være i køkkenet. Fotos: Kristina Herlev Wulff

Send til din ven. X Artiklen: - Det er virkelig fedt at være tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Det er virkelig fedt at være tilbage

Næstved - 07. juli 2021 kl. 16:30 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Den skarpe kniv glider lydløst gennem vandmelonens lyserøde kød, som Pia Pallesgaard med kyndige hænder skærer i tern.

- Det er til en salat, forklarer hun, mens bestyrer Mia Søndergaard sender godmodige drillerier hen mod sin kollega fra sin plads bag disken. Siden 1. juli har B-spisehuset på Stejlepladsen haft dørene slået op til det lille træhus.

- Det er fedt at komme i gang, udbryder Mia Søndergaard.

Cirkushesten er tilbage Bestyreren af spisehuset ved, hvad hun har med at gøre.

Hun har ikke bare en uddannelse som tjener men også som sommelier og kok.

I omkring syv år have hun Restaurant Freja i Ringstedgade, som hun måtte lukke i 2012 på grund af problemer med sin ryg.

De seneste ni år har hun givet sin store viden videre til andre tjenere som tjenerfaglærer - men noget trak i hende.

- De seneste par år har det virkelig kriblet i fingrene for at skulle i gang igen og komme tilbage til gryderne, fortæller Mia Søndergaard.

Og med åbningen af det lille spisehus på Stejlepladsen er hun for alvor tilbage blandt både gryderne og gæsterne.

- Det er virkelig fedt at være tilbage. Det er som om, jeg er en cirkushest, der er tilbage. Det er rigtig fedt, lyder det begejstret fra bestyreren.

En slags B-spis light B-spisehuset har mere end den oplagte relation til B-spis i Næstved.

Mia Søndergaard er nemlig gift med Brian Jensen, der ejer B-spis.

- Det der med at kunne hjælpe Brian, stå bag min mand og hjælpe ham 100 procent, og vi kan gøre det her sammen. Det har jeg glædet mig til at kunne, fortæller hun.

Konceptet er de lettere retter som fiskedeller, tarteletter, laks og tærter.

- Alt er lavet fra bunden. Det er jo ikke et simpelt køkken, men det er lette retter, som ikke er så komplicerede. Brian plejer at kalde det for B-spis light, forklarer bestyreren.

Et sammensat måltid På B-spisehuset kan man også kombinere på en anden måde, end vi er vant til på restauranter.

- Hvis en familie har lyst til at komme at sidde og spise, og ungerne vil have en pizza, eller nogen vil have sushi, jamen så tager de det med herind også. Og så spiser mor og far måske noget herfra. Så kan de gå over på Fiskerlejet og hente en cocktail. Så det er streetfood, ligesom man kender det fra København, siger Mia Søndergaard.

B-spisehuset har både spisepladser ude og inde

Sit eget lille samfund Og det koncept afspejler meget godt det særlige sammenhold, der er blandt de erhvervsdrivende i de små hytter på Stejlepladsen.

- Det er jo et lille samfund herude, vi skal hjælpe hinanden og støtte hinanden, siger Mia Søndergaard.

Derfor er det også planen, at B-spisehuset skal bruge flere lokale råvarer fra de andre butikker på Enø.

- Det hele er så nyt lige nu. Men det kommer vi til, så vi kan hjælpe hinanden hele vejen rundt, lyder det.

Den lille hytte er udsmykket, så det passer til det maritime område

Nej tak til 24/7 Foreløbig er B-spisehuset åbent hver dag i sommerperioden, og visionen er, at det skal kunne have åbent hele året - og så må der gerne ske lidt ekstra til højtiderne.

- Hver gang der er skoleferie - efterårsferie og vinterferie og op til jul - så giver vi den fuld gas med alt mulig fis og ballade, fortæller Mia Søndergaard.

Og når nu hun er gift med ejeren af B-spis, så er det uundgåelige spørgsmål jo, hvilke tanker hun har gjort sig om at arbejde så tæt sammen med sin ægtefælle.

- Nu er vi hvert vores sted, så det går fint, siger hun, der også har hjulpet til som både tjener og kok på B-spis.

- Og det er så fint, det synes jeg er rigtig hyggeligt. Men 24/7? Nej tak, siger hun og slår en dybfølt latter op.

relaterede links