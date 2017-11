Venstres Kristian Skov-Andersen forsøgte at skabe et alternativt flertal med Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Venstre-kandidat ville være borgmester: Kunne ikke honorere Enhedslistens krav

Næstved KV17 - 23. november 2017 kl. 06:53 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sjællandskes forsidehistorie torsdag langer Helge Adam Møller (K) ud efter Venstres spidskandidat i Næstved Kommune, Kristian Skov-Andersen. Han siger, at et »rødt kabinet« i kommunen med Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre kunne være undgået, hvis Kristian Skov-Andersen ikke havde været så forhippet på selv at blive borgmester.

Venstres spidskandidat erkender, at han gik efter borgmesterkæden - hvilket i så fald skulle være sket med støtte fra Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

- Venstre er i modsætning til De Konservative et parti med borgmesterambitioner. Derfor kæmpede vi nok lidt længere, end Helge Adam ville have gjort. Men vi må erkende, at Enhedslisten spillede meget hårdt ud overfor os, og kom med nogle krav, vi ikke kan honorere, siger Kristian Skov-Andersen.

Han er enig med Helge Adam Møller i at beklage »det Røde Kabinet«. Men han er fortrøstningsfuld omkring skoleområdet. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale har meldt ud, at skolestrukturen skal evalueres, og der skal måske justeres.

- Det er som taget ud af vores valgprogram. Vi kan ikke være mere enige, siger Kristian Skov-Andersen til Sjællandske. Han konstaterer, at Venstres partiformand Hans Bay til sn.dk klokken 00.58 udtalte, at Venstre ikke havde opgivet borgmesterposten.

Omkring klokken 03.30 meddelte Carsten Rasmussen, at Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale havde aftalt, at han skulle være borgmester. Og at skatten skal sættes op.