Se billedserie Rico Carlsen - yderst til højre - deltog i vælgermødet i Kulturladen i Fuglebjerg den 24. oktober. Nu er han valgt ind i byrådet. Foto: Mia Than West

Venstre-debutant vil satse på udkants-Næstved

Næstved KV17 - 22. november 2017 kl. 18:29 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 359 personlige stemmer lykkedes det Venstre-politikeren Rico Carlsen at få en af de eftertragtede 31 pladser i byrådet i Næstved. Det er første gang skolelæren fra Fuglebjerg stiller op til kommunalvalg. Og det er i det hele taget første gang, Rico Carlsen er gået aktivt ind i politik.

Derfor er han naturligvis også glad for, at vælgerne har vist ham tillid.

- Det er rigtig fint. Det var ikke urealistisk, at jeg kom ind. Men der var nok lidt større chance for, at jeg ikke kom ind. Så jeg er da glad, siger 45-årige Rico Carlsen, der har boet i Fuglebjerg siden 2009.

Rico Carlsen er født og opvokset i Fladså og har også boet en årrække i Næstved by. Han har derfor et bredt lokalkendskab. Han er udddannet lærer fra Vordingborg Seminarium tilbage i 1998 og har arbejdet som lærer på Hindholm Privatskole ved Fuglebjerg siden sommeren 2015.

Rico Carlsen har dermed et godt kendskab til børne- og ungeområdet og mener, at besparelserne på skoleområdet i Næstved Kommune er gået for vidt. Han ser gerne, at der tilføres flere penge til børnenes uddannelse.

Derudover mener han, at der skal lempes på kravene i forhold til dokumentation.

- Jeg tror på sund fornuft og tillid til kommunens ansatte frem for unødvendig dokumentation. Man skal fjerne nogle af de dokumentationskrav, som eksempelvis sosu'erne bruger rigtig meget tid på og i stedet bruge ressoucerne på varme hænder, erklærer politikeren.

Rico Carlsen er single og har ingen børn, men masser af tid til politik. Hovedparten af de personlige stemmer har han fået fra den gamle Fuglebjerg Kommune. Det er da også områder udenfor Næstved by, Rico Carlsen blandt andet er gået til valg på at styrke.

- Det er for at få repræsentanter fra udkants-Næstved, eller hvad man nu skal kalde det, udover dem indefra Næstved by. Der bor altså lige så mange udenfor Næstved som indenfor byskiltet, siger Venstre-politikeren og tilføjer:

- Det har stor betydning for det samlede resultat, om du får to eller 10 personlige stemmer på valgstederne, konstaterer han.

