Valg i Næstved: Venstre giver ikke op

Næstved KV17 - 22. november 2017 kl. 00:56 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre vil udfordre Socialdemokratiet i kampen om borgmesterposten i Næstved. Godt nok gik partiet 1,4 procentpoint tilbage, men det lykkedes alligevel få et ekstra mandag med sig ind i byrådet. Formanden for Venstre i Næstved, Hans Bay, havde håbet på et bedre resultat, men vil ikke afvise noget endnu.

- Vi ville gerne have et bedre resultat - men selvfølgelig går vi stadig efter borgmesterposten. Det bliver spændende det her, siger Hans Bay.

Venstre har ni mandater i byrådet, hvor der kræves 16 for et flertal. Både Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre endte på to mandater, så enten SF eller Enhedslisten skal lokkes over på blåt hold, hvis Venstres Kristian Skov-Andersen skal blive borgmester.

