Klaus Eusebius Jakobsen (th.) her i snak med Venstres spidskandidat, Kristian Skov-Andersen, på valgaftenen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere Herlufsholm-rektor bliver viceborgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere Herlufsholm-rektor bliver viceborgmester

Næstved KV17 - 22. november 2017 kl. 21:27 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere Herlufsholm-rektor Klaus Eusebius Jakobsen (RV) bliver viceborgmester i Næstved, hvor Carsten Rasmussen (S) som bekendt fortsætter som borgmester.

Allerede onsdag aften var den endelige konstitueringsaftale på plads i kommunen, hvor Socialdemokraterne støttes af SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Og de fleste formandsposter er besat.

Borgmesteren fortsætter naturligvis som formand for økonomiudvalget, og Daniel Lillerøi (S) fortsætter som formand for Erhverv og Planudvalget, og i øvrigt også som 2. viceborgmester, ligesom Linda Frederiksen (S) fortsætter som formand for Kulturudvalget.

Michael Perch (S) bliver formand for Omsorgs og Forebyggelsesudvalget, Helle Jessen (S) bliver formand for Teknik og Miljø, mens den radikale Lars Hoppe Søe bliver formand for Børne og Skoleudvalget. Enhedslisten besætter formandsposten i et paragraf 17 stk. 4 udvalg om landdistriktudvikling, samt i anbringelsesudvalget.

De fire partier har desuden tilbudt Venstre og Konservative formandsposterne i Beskæftigelsesudvalget og i Havnebestyrelsen. Havneformand Per Sørensen (S) har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte på posten.

- Jeg har haft et godt samarbejde med Venstre og Konservative. Det vil vi gerne fortsætte. Derfor har vi tilbudt partierne de to poster. Og der ligger ikke nogen bindinger i det. Ikke noget med, at vi forventer Venstre og Konservative stemmer for skatteforhøjelser. Men vi vil gerne undgå fire år med mudderkastning, siger Carsten Rasmussen.

Borgmesteren mener, at vælgerne har vist, at de ønsker mere velfærd. Og han håber, at Venstre og Konservative vil deltage i samarbejdet.

- Jeg tror ikke, at vi næste år får et snævert budgetforlig, siger Carsten Rasmussen.

Hele udvalgs-kabalen er ikke på plads. Således er der ikke sat navne på pladserne i forsynings-selskaberne.

relaterede artikler

Top 10: Stemmeslugerne i Næstved 22. november 2017 kl. 14:00

Her er Næstveds byråd 22. november 2017 kl. 13:43