Socialdemokrater er nogenlunde tilfredse med valget

- Kommunen var på et tidspunkt tæt på at komme under administration, og vi har været nødt til at tage nogle upopulære beslutninger af hensyn til økonomien. Så det er ok, at vi lander nogenlunde på samme niveau, sagde Kristoffer Petersen, mens han var travlt optaget af at tælle stemmer op.