Se billedserie Freja Lynæs Larsen går ind for mere åbenhed i forvaltningen. Tidligere på året stod hun frem i Sjællandske og fortalte om egne og kollegers oplevelser med at blive bremset i at benytte deres ytringsfrihed. Det gælder især, når det handler om kritik af kommunen. Foto: Robert Andersen

Sikrede borgmester genvalg: Mød Enhedslistens unge debutant

Næstved KV17 - 22. november 2017 kl. 10:15 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke fra fremmede. Den sociale indignation. Omsorgen for de svage. Kampen mod ulighed og uretfærdighed.

Lidt kækt kan man måske tale om den positive sociale arv. Det nyvalgte byrådsmedlem for Enhedslisten 33-årige Freja Lynæs Larsen kommer fra en familie fra Lolland, der aldrig var i tvivl om deres politiske ståsted, og det var pænt langt til venstre for midten. Hendes far var SF'er, og moren var til Enhedslisten.

- Eller det der var længere ude. Kommunisterne, siger hun om sin mor og griner.

Freja Lynæs Larsen er ansat i Næstved Kommune og arbejder til daglig på forsorgshjemmet på Marskvej med de svageste og mest udsatte mennesker i kommunen - de hjemløse.

Hun håber, at hun kan være med til at ændre forholdene for de svageste og de mennesker, der er kommet i den kommunale kødhakker.

Freja Lynæs Larsen valgte at gå ind i kommunalpolitik for et par år siden, fordi nedskæringerne på hendes eget område blev værre og værre. Flere og flere kolleger gik ned med stress.

Hun oplever ofte, at systemerne ikke taler sammen. Alle mennesker skal passe ned i den samme firkantede kasse, og det går galt igen og igen.

Det foregår på jobcentret, når hun møder op der med en borger. Hun kan fortælle sagsbehandleren et, men man vælger alligevel at gøre noget andet.

- Det er som om, at jobcenteret modarbejder, siger hun.

Det er også her, at hun vil lægge sine kræfter. Freja Lynæs Larsen satser på en plads i Beskæftigelsesudvalget, som skal lægge linjen de næste fire år.

Hun var aldrig i tvivl om, at det var Enhedslisten, der skulle være hendes parti. Her står man fast på sine værdier - f. eks. flygtninge, mener hun.

- Vi kæmper for den lille mand. Vi er det nye arbejderparti, siger hun.

Levestandarden skal hæves. Børn skal ikke leve i fattigdom. Der er rigtig mange, der kæmper mod systemet. Det er pinligt for vores samfund, slår hun fast.

- Der er mange eksempler på, at folk ikke bliver lyttet til, siger byrådsdebuttanten.

Freja Lynæs Larsen vil også gå efter en plads i Økonomiudvalget, der er det mest magtfulde udvalg, for det er her, pengene bliver fordelt.

De penge, som hun håber, kan komme de svageste til gavn. De psykisk syge, narkomanerne og flere andre.

- Jeg ved godt, at man har et valg, men det har man ikke altid. Den negative sociale arv. Vi skal gribe ind, inden det rammer børnene. De skal ikke ende på et forsorgshjem. Vi svigter for mange, siger hun. Så kan hun godt leve med, at blive kaldt naiv. Hun vil hellere blive skuffet end have mistillid til mennesket.

- Jeg tror på tillid. I positivt samspil lærer vi noget, siger hun.

Fra 1. januar kan hun indtage sin plads i byrådssalen som debutant. Og som et af to mandater fra Enhedslisten, der var med til at sikre Carsten Rasmussen (S) genvalg som borgmester.

Folketing og landspolitik gemmer hun, til børnene er blevet større - men ambitionerne er der.

