Portræt: Murer med kant debutterer i byrådet

Han havde bestemt ikke forventet at blive valgt. Det er første gang han stiller op og havde egentlig forventet, at det denne gang skulle være et prøvevalg.

- Jeg troede ikke, at det var sandsynligt, at jeg blev valgt, siger han.

Men der gjorde Brian Hornbek, og han tror, at det kan have noget at gøre med, at han er en mand med håndværksmæssig erhvervserfaring, og at han arbejder for 3F, er medlem af murerklubben og er tillidsmand.