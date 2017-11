Humøret var højt, da teknisk udvalg cyklede ud for at se på konkrete planer og visioner for cyklister i Næstved. I front ses Dusan Jovanovic (S) skarpt forfulgt af Otto Poulsen (V) og udvalgets formand Jesper Gersholm (SF). Foto: Jan Jensen

Manglede tre stemmer: Første indvandrer i byråd stopper til nytår

Næstved KV17 - 23. november 2017

Dusan Jovanovic stopper i Næstved Byråd til nytår.

Næstved Byråds første indvandrer bliver til nytår afløst af en anden indvandrer. Onsdagens fintælling af de personlige stemmer viste, at Aligo Francis fik tre stemmer mere end Dusan Jovanovic og dermed overtager hans plads i byrådssalen.

- Sådan er det bare. Jeg er glad for, at Carsten Rasmussen fortsætter som borgmester, og så tager vi den derfra, siger den nu 69-årige indvandrer fra Jugoslavien, som i sin tid kom til Danmark, fordi han så bølgende marker med Jerseykøer på i reklamer fra Vestas.

- Min far havde ikke så meget jord og havde altid ønsket sig Jerseykøer, som ikke er så store og ikke spiser så meget men giver meget mælk, fortæller Dusan Jovanovic, som i en alder af 17 år havde stor lyst til at komme ud og opleve verden.

Egentlig havde han job i en fætters store firma indenfor anlægsgartnerbranchen og var på kursus i Østrig for at lære om en bestemt slags træer, som var gode at bruge i forbindelse med afvandring af områder. Men så så han reklamen med køerne.

Et besøg på det danske konsulat i Wien gav i løbet af tre uger to jobtilbud i Danmark, og han valgte det på jernstøberiet i Næstved, fordi der her hørte et værelse med i pakken.

- Jeg ankom sammen med min kone på perron fire på Næstved Station den 28. juli 1970, mindes han. Dusan Jovanovic har en rigtig god hukommelse og kan fortælle mange sjove historier om dengang, hvor timelønnen var på 8 kroner og 30 ører, og han i 1972 skiftede job til Holmegaards Glasværk, hvor skifteholds- og weekendarbejde gav en bedre løn.

At han kunne tysk gjorde, at han hurtigt kom til at fungere som tolk mellem andre indvandrere og danske kollegaer, og han var med til at starte danskundervisning af udlændinge i AOF, forløberen for Næstved Sprog og Integrationsskole.

Dusan Jovanovic har aldrig været særlig god til at holde sin mund og har altid været optaget af, at folk blev behandlet ordentligt, så da han kom på glasværket, kom han også efterhånden med i arbejderbevægelsen i den daværende Holmegaard Kommune, hvor han i 22 år var med i bestyrelsen. Og i år 2000 blev han så opfordret til at stille op til byrådet.

Hans store interesse er integration, og han har siden 2001 været formand for det lokale integrationsråd.

- Jeg har også været meget involveret i arbejdet med stien til Slagelse (Fodsporet, red) og brænder lige nu meget for at få genrejst K-afdelingen af det gamle Holmegaard, så derfor er jeg lidt ked af, at det lige er nu, jeg skal forlade byrådet, siger han.

Han fortsætter med at være aktiv i partiforeningen, og om han vil stille op til byrådet igen om fire år, har han overhovedet ikke taget stilling til endnu.

