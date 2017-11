LA-kandidat: »Kan lige så godt køre i havnen og få det overstået«

- Det er sgu sørgeligt! »Så betaler vi straffen for at sætte skatten op« - så meget for en skattestigning, lyder det fra partifællen, spidskandidat Dennis Boye Jensen, som benytter hashtagget #Godhedforandrespenge.

Han henviser til Carsten Rasmussens udtalelse i nat om, at »vi er enige om at søge om at få lov til at forhøje skatten i Næstved. Og får vi ikke statens tilladelse, så vil vi overveje at sætte skatten op og betale strafafgiften til staten.«