Konservativ kritik: Venstres skyld at kommunen bliver rød

- Det ærgrer mig. Vi kunne sammen med Venstre have fået en aftale med Carsten Rasmussen om at videreføre den politik, vi har været enige om i fire år. Det ville have forhindret skatteforhøjelse og ville have sikret fortsat nedtrapning af dækningsafgiften. Den særskat skal vi have væk, men det sker ikke nu, siger Helge Adam Møller til Sjællandske.

- Jeg tilskriver det manglende politisk erfaring, at han holdt fast i den strategi. Jeg er sikker på, at det ikke var sket med Karsten Nonbo som forhandler. Han havde indset, at vi skulle søge indflydelse. Vi kunne have klappet en aftale af med borgmesteren på en time. I politik er det sådan, at kan man ikke få det bedste, så må man gå efter det næstbedste. Og det var ikke muligt for Kristan Skov-Andersen at få borgmesterposten, siger Helge Adam Møller.