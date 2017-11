50-årige Tina Højlund Pedersen skal sidde i byrådet de næste fire år.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunalvalg: Anden gang blev lykkens gang for tidligere fodboldformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunalvalg: Anden gang blev lykkens gang for tidligere fodboldformand

Næstved KV17 - 23. november 2017 kl. 21:32 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50-årige Tina Højlund Pedersen (S) fra Næstved er blandt de nye ansigter i byrådet. Med 179 personlige stemmer sikrede hun sig en af de 31. eftertragtede pladser.

Tina Højlund Pedersen stillede også op til kommunalvalget i 2013, hvor hun fik 138 personlige stemmer. Og det var ikke nok til at komme ind.

- Der manglede jeg otte stemmer. Det var lykkens gang anden gang, fortæller Tina Højlund Pedersen, der dog ikke er helt ny i byrådet.

I september tiltrådte hun som stedfortræder for Mette Stensgaard, der gik på barsel. Nu ser Tina Højlund Pedersen frem til for alvor at komme i gang med arbejdet i det nye byråd.

- Det er en spændende gruppe og en god gruppe, tror jeg. Det er en stor lærerproces, der går i gang, og nu er det det rigtige arbejde, konstaterer hun.

Tina Højlund Pedersen bor sammen med sin kæreste i Næstved. Hun har blandt andet været bestyrelsesformand for Næstved IF Fodbold fra 2013 til 2016 og er sekretariatschef hos DIRF - Danish Investor Relations Association - i Valby, hvor hun pendler til hver dag.

- Det er hverdag for rigtig mange af vores borgere. Jeg brænder for at fortsætte den positive udvikling og vækst i kommunen og tiltrække endnu flere skatteborgere, fortæller den socialdemokratiske politiker.

- Vi skal have nogle flere penge for at få den kernevelfærd, vi alle gerne vil have, erklærer Tina Højlund Pedersen.

relaterede artikler

Portræt: Murer med kant debutterer i byrådet 23. november 2017 kl. 10:44

Garvet politiker dømt ude efter 23 år 23. november 2017 kl. 09:32

Ny stemmesluger: Ildsjæl med attitude stormer ind i byrådet 23. november 2017 kl. 08:20