Kristian Skov-Andersen (t.v.), Venstres bud på en kommende borgmester, har tilgivet Søren Revsbæks (t.h.) lige lovlige friske udmelding. I midten ses Carsten Nonbo. Billedet er taget ved mødet, hvor Kristian Skov-Andersen vandt over de to andre og blev partiets spidskandidat. Foto: Mogens Lorentzen

Kendt Venstre-politiker er isoleret i sit eget parti

Den erfarne Venstrepolitiker Søren Revsbæk meldte torsdag et særstandpunkt ud i Sjællandske. Han vil have rullet overbygningen på folkeskolerne tilbage på de enkelte matrikler.

Kristian Skov-Andersen mener, at der er plads til, at man kommer til at slå en skæv, men Venstres officielle politik på skoleområdet er, at man venter til foråret 2018 med at evaluere skolestrukturen og så retter det, der skal rettes.