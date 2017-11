Ingen bitterhed hos Alternativet - skuffelse i Liberal Alliance

- Nej. Overhovedet ikke. Holdt op mod de andre små, nye partier, har jeg det ikke dårligt med at ligge der, siger Carsten Bering, der tidligere har været City-chef i Næstved, siddet i Næstved Byråd for De Konservative og forsøgt sig som folketingskandidat for Liberal Alliance.

- Hvis vi havde været flere kandidater, ville der være større chance for at komme ind, lød vurderingen.

Mere ærgrelse var der hos Liberal Alliance, som fik 792 stemmer, hvilket er lig med 1,7 procent. Her proklamerede Peter Stenberg, da han sidste år blev valgt til formand for partiet, at Liberal Alliance satsede på to medlemmer i byrådet. Sådan kom det ikke til at gå for partiet, der slet ikke blev valgt ind.