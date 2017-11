John Lauritsen var i 12 år med i byrådet i Holmegaard Kommune, og det blev til 11 år i Næstved Byråd. Her er han fotograferet ved »goddag og farvel«-festen i Holmegaard Kommune i 2006. Foto: Leo Grøndal Foto: Leo Grdal

Send til din ven. X Artiklen: Garvet politiker dømt ude efter 23 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Garvet politiker dømt ude efter 23 år

Næstved KV17 - 23. november 2017 kl. 09:32 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har siddet i byrådet uafbrudt siden 1994, først i Holmegaard og siden i storkommunen Næstved, men til nytår er det slut.

Med 139 personlige stemmer lykkedes det ikke for John Lauritzen at bevare pladsen i byrådet.

- Jeg ville gerne selv have bestemt, hvornår jeg skulle stoppe, siger socialdemokraten, der er 66 år og pensioneret lærer. Han er logisk nok ærgerlig over valgresultatet, og ved valget for fire år havde 143 personlige stemmer været nok til en plads i byrådssalen men ikke denne gang.

- Det er lidt ærgerligt, at det sker lige nu, hvor nogle af de ting, jeg har arbejdet for internt, bliver en del af grundlaget for den næste periode, siger John Laurtizen og nævner, at han var med til at få indført dækningsafgiften i Holmegaard og siden i Næstved Kommune og internt har arbejdet for, at skatten skulle sættes op for at få mere velfærd.

- Vi havde højere skat i Holmegaard end i Næstved, og folk var galde for den højere service, mindes han, der i byådet i Holmegaard et enkelt år var formand for Kulturudvalget men ellers formand for Børneudvalget og næstformand i Teknisk Udvalg resten af tiden samt formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, der med syv mandater havde flertallet i byrådet på 13 medlemmer.

Selv tænker han, at flere faktorer kan være medvirkende til, at han ikke kom ind denne gang og nævner, at der er kommet flere kvinder ind blandt socialdemokraterne, at der er sket en del upopulære ting relateret til Beskæftigelsesudvalget, hvor han har siddet de senere år.

- Bølgerne har også gået højt i NK Forsyning. Jeg er godt klar over, at ikke alle synes, det var en god idé med sponsoraterne, siger John Lauritzen, der også er formand i det kommunale NK Forsyning. Om han får lov at beholde den plads bestemmer byrådet. Pt. er der to medlemmer af bestyrelsen, som ikke længere sidder i byrådet, nemlig Per Andersen og Michael Rex.

- Jeg er fritstillet pr. 1. januar og så må jeg se, hvad jeg så skal bruge min tid til, siger han, der stadig er formand for FolkeCaféen i Folkemusikhuset, hvor han også i mange år har spillet bedstefaren i HATs julekomedie »Hvordan det alligevel blev jul i det gamle forsamlingshus«.

relaterede artikler

Konservativ kritik: Venstres skyld at kommunen bliver rød 23. november 2017 kl. 06:05

Top 10: Stemmeslugerne i Næstved 22. november 2017 kl. 14:00

Her er Næstveds byråd 22. november 2017 kl. 13:43