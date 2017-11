Se billedserie Enhedslistens Freja Lynæs Larsen og Tommy Lindegaard (t.h.) i samtale med borgmester Carsten Rasmussen på valgnatten. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Enhedslisten takker nej til tunge formandsposter

Næstved KV17 - 24. november 2017 kl. 11:55 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De vil ikke have beskidte fingre. Det er det samme som at lyve.

Det er ræsonnementet i Enhedslisten.

Spidskandidaten Freja Lynæs Larsen har gang i forhandlingerne med det nye »røde« firkløver i Næstved Byråd - Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

De er enige om rammerne, men mangler det konkrete indhold.

Freja Lynæs Larsen fortæller til Sjællandske, at partiet ikke går efter formandsposter i de forskellige udvalg, fordi de ikke vil fanges i at skulle forsvare en beslutning, som de ikke er enige i.

- Vi risikerer jo at komme i mindretal i udvalget, siger hun.

Som man kunne læse i Sjællandske 22. november var et af Enhedslistens fokusområder Beskæftigelsesudvalget, men ifølge den foreløbige konstituering, så har det »røde« firkløver valgt at tilbyde De Konservative posten. Det er den konservative Anette Brix, der er formand nu.

Freja Lynæs Larsen mener, at der allerede har været mulighed for at sætte fokus på partiets mærkesager.

Firkløveret er blevet enige om, at skatten skal sættes op og at sætte yderligere fokus på skolestrukturen, som både Enhedslisten og Lars Hoppe Søe (RV) er meget kritiske over for.

Enhedslisten vil have sat skub i udviklingen på landet, og derfor er der etableret et midlertidigt udvalg, der har landdistrikterne på dagsordenen - og her sidder Enhedslisten faktisk for bordenden.

- Halvdelen af kommunens indbyggere bor på landet, og de skal have samme muligheder, siger Freja Lynæs Larsen.

Et meget stort ønske for Enhedslisten er afskaffelsen af den automatiske årlige én procents besparelse, som er indført i Næstved.

Om det lykkes må tiden vise.

I sidste ende er det partiforeningen i Næstved, der står for den endelige godkendelse.