Efter fire års kritik af borgmesteren: Nu er han formand for indflydelsesrigt udvalg

Næstved KV17 - 23. november 2017 kl. 19:06 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesteren har ikke styr på økonomien. Der er brug for et kasseeftersyn.

Citat Lars Hoppe Søe. Radikalt byrådsmedlem og kommende formand for Børne og Skoleudvalget i Næstved Kommune.

Efter fire år som skarp oppositionspolitiker bliver han fra nytår en del af borgmester Carsten Rasmussens regering. På en dramatisk valgnat blev aftalen indgået. Den omfatter Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale, og dermed skifter R side.

Og nu er det slut med kritik af borgmesteren.

- Det ligger dybt i De Radikales DNA at søge indflydelse. Derfor er jeg meget glad for konstitueringen. Vi kommer nu helt ind i maskinrummet efter fire år udenfor. Jeg har været tvunget til at tage debatten i byrådssalen, siger Lars Hoppe Søe til Sjællandske.

Han mener ikke, at det er noget problem, at han de sidste fire år ikke har forsømt en lejlighed til at kritisere borgmesteren. Nogen vil mene, at kemien ikke er den bedste.

- Jeg har ikke noget problem med nogen i byrådet. Det er ikke personligt, men handler om politik. Og jeg kæmper. Det vil jeg også gøre fremadrettet, men det er ikke sikkert, at det bliver så synligt i byrådssalen. Nu er jeg jo med i maskinrummet. Men måske er jeg ikke fremadrettet helt så markant i byrådssalen, siger Lars Hoppe Søe, der roser borgmester Carsten Rasmussen for at have lyttet til vælgerne.

- Jeg synes valgresultatet viser, at vælgerne ikke er tilfreds med skoleområdet og velfærdsniveuet i kommunen. Det er rigtigt af borgmesteren at ændre kurs på de områder, så vi kommer mere i harmoni med borgerne, siger Lars Hoppe Søe.

Han skal være formand for Børne og Skoleudvalget, hvor han har været menigt medlem i otte år. Nu skal han sidde for bordenden.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med arbejdet. Det er en drømmepost. Jeg kan ikke forestille mig et udvalg, som jeg hellere vil være formand for. Skoler er hjerteblod for os, siger Lars Hoppe Søe.

Og tilføjer, at den første opgave bliver at sætte en proces igang på skoleområdet. Det handler om at evaluere skolestrukturen. Men den kommende formand afviser, at der skal ske skolelukninger. Det er ikke på programmet, siger han. Og desuden skal der ske noget på normeringerne i dagsinstitutionerne. Begge sager skal i gang hurtigt efter 1. januar.

Lars Hoppe Søe er også blevet valgt til regionsrådet i Region Sjælland.

