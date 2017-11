Marianne Olsen (S) holdt fast i sin plads i Næstved Byråd.

Det glade comeback

Næstved KV17 - 24. november 2017 kl. 16:21 Af Robert Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun havde sådan set afskrevet sin politiske karriere allerede to et halvt år inde i sin første byrådsperiode. Det var for hårdt og alt for svært at få tiden til at strække.

I sommeren 2016 besluttede socialdemokraten Marianne Olsen at indstille sin byrådskarriere og bruge sin tid på mand, børn og arbejde. Hun besluttede at sidde perioden ud, men ikke at genopstille. Der brændte en ild, som var ved at brænde ud.

Hun sad i to tunge udvalg, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget, som har mange svære sager.

Men beslutningen om at stoppe gav hende et pusterum, der fik Marianne Olsen til at se klarere.

- Da jeg havde besluttet mig, fik jeg overskud til at prioritere, siger hun.

Hun lærte at administrere sin tid bedre og at prioritere sagerne.

- Jeg blev hjulpet af mine kolleger i gruppen, siger hun.

Marianne Olsen fik sin anden luft og fortrød beslutningen om at stoppe.

Det er dog ikke altid helt så nemt at komme tilbage, og Marianne Olsen endte nede som nummer 17 på den socialdemokratiske opstillingsliste.

- Jeg troede ikke, at jeg ville blive valgt, siger hun.

Det gik dog langt bedre, end hun frygtede. Da valget var overstået og røgen havde lagt sig, kom hun i byrådet på det 12. og næstsidste mandat med 169 personlige stemmer.

Vælgerne havde ikke helt glemt hende

- Jeg håber, at folk ved, at jeg sætter mig ind i sagerne, og at jeg altid lytter, siger Marianne Olsen glad.

