Desperat far om mobning: - Vi bliver ikke hørt

Morten Nalepa forklarer, at forældrene i første omgang var positive overfor skolens ide om, at sønnen skulle blive i klassen, hvor der så skulle arbejdes med mobning, men at skolens tilgang ikke fungerede. Derfor foreslog forældrene, at sønnen skulle skifte klasse. Det kom der afslag på, og Morten Nalepa føler ikke, at skoleledelsen har lyttet.