Debat: Vil Næstved igen blive børnenes by?

Kommunevalget i Næstved tegner til at blive børnenes valg. Og det er tiltrængt. I Næstveds børnehaver og vuggestuer skal børnene se længere efter en pædagog sammenlignet med deres jævnaldrende i andre kommuner. En undersøgelse, BUPL foretog i foråret, viste at 82 procent af pædagogerne på en tilfældig dag stod alene med en børnegruppe på i gennemsnit 17 børn. Og selvom politikere i Næstved har tilført ca. 2 mio. kr. (og ikke 5 som de påstår) fra næste år, reparerer det kun marginalt på de nedskæringer, vi har set de seneste fire år.

Til trods for at børneområdet ikke har været prioriteret de seneste fire år, har politikere over en bred kam meldt ud, at der skal investeres i børneområdet i den kommende valgperiode. Til TV2 har kandidaterne svaret på, hvorvidt de er enige i, at der skal sættes flere penge af til pædagoger i daginstitutionerne. Helt enige er: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Børnenes Parti og Bedre Skoler - Bedre Fremtid. Delvist enige er: Konservative, Liberal Alliance og Alternativet. Ingen er uenige, mens Dansk Folkeparti ikke har tilkendegivet deres holdning.