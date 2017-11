Debat: Tanker oven på et valg

Først og fremmest en stor og ydmyg tak for alle stemmer ved valget i tirsdags. Valget førte desværre til en helt ny og overraskende "regering". Og til en politik, som risikerer at svække grundlaget for vores fælles velstand og velfærd.

Det drøftes om parterne har kæmpet for lidt eller for meget på valgnatten. Ja, Venstre kæmpede for at vinde borgmesterposten. Og for at skabe en bred regering hen over midten. Udsigten til skatteforhøjelse mv. fortæller, at den siddende borgmester kæmpede endnu hårdere.