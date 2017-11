Send til din ven. X Artiklen: Debat: Politisk klovneri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Politisk klovneri

Næstved KV17 - 15. november 2017 kl. 19:41 Af Kim Poulsen, Møllegårdsvej 15, Næstved. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man siger, at hvert cirkus har sin klovn. I Næstved Byråd er der 14 klovne - alle socialdemokrater! De proklamerer alle, at vi skal tale Næstved op - selv gør de alt for at køre Næstved i sænk!

Ugebrevet Mandag Morgen har lavet en undersøgelse af nøgletal på 24 væsentlige punkter i samtlige 98 kommuner i Danmark, og her ender Næstved samlet på en skræmmende plads som nummer 90.

Der er sammenlignet tal på såvel pasningsområdet, undervisning, kultur og fritid, tekniske områder, erhverv og beskæftigelse, ældreområdet, socialområdet m.m.

Det er flovt at sige, at man bor i Næstved. Ydermere har Byrådet, igen med Socialdemokraterne i spidsen, i den forgangne byrådsperiode formået at spolere Næstved By, bl.a. ved at voldtage Munkebakken, vedtaget opførelse af grimme parkeringshuse, godkendelse af et uhyre af et boligbyggeri ved den fritlagte Suså m.m.m.

Man har ligeledes formået at smadre hele undervisningsområdet og ældreplejen ved at træffe beslutninger stik imod forældre og brugeres ønsker og behov. Det er i mere end 11. time, at vi får valgt et byråd, som får et andet flertal og en borgmester, som ikke er socialdemokrat. Kun på den måde kan vi som borgere i Næstved Kommune skabe grundlag for, at der bliver truffet fornuftige beslutninger af Byrådet.

Den socialdemokratiske betonpolitik skal stoppes - NU! Så tænk dig godt om, inden du afgiver din stemme til kommunalvalget i næste uge.