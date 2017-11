Debat: Et godt valg

Når erhvervsformanden for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, forudser et halvbetændt klima i byrådet, hvis konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten og SF fastholdes, tager han fejl. Jeg er overbevist om, at Carsten Rasmussen med sine særlige evner for samarbejde kan skabe et sundt klima i byrådet - og det er sundt at lytte til vælgerne. Det er sandt demokrati og sund fornuft. Derfor var det dejligt at læse Carsten Rasmussens konklusion: »Selvfølgelig bliver aftalen ikke lavet om«.