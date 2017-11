De tre, Kristian Skov-Andersen, Karsten Nonbo og Søren Revsbæk (set fra venstre), stillede alle op med ønskede om at blive Venstres borgmesterkandidat i Næstved. Her ses de ved generalforsamlingen, hvor deres kandidatur blev offentliggjort i marts 2016. I dag er Kristian Skov-Andersen spidskandidat, Karsten Nonbo har lagt sin politiske karriere på hylden, og Søren Revsbæk er i fare for at blive marginaliseret. Foto: Mogens Lorentzen

Ballade i Venstre: Viceborgmester stoler ikke på Søren Revsbæk

Næstved KV17 - 18. november 2017

Nu er det blevet for meget for Venstre-veteranen Karsten Nonbo. Han langer kraftigt ud efter sin partifælle Søren Revsbæks sololøb.

Der er kun én, der rangerer højere for Søren Revsbæk end Venstre, og det er Søren Revsbæk.

Sådan siger Venstreveteranen, tidligere folketingsmedlem og nuværende viceborgmester i Næstved Kommune Karsten Nonbo.

Karsten Nonbo har meddelt sin afgang fra kommunalpolitik og taler nu frit fra leveren.

En af grundende, til at han er stoppet, er netop Søren Revsbæks gøren og laden.

Viceborgmesteren fortæller, Søren Revsbæk i 2013 ved kommunalvalget kørte en annoncekampagne mod at lukke skoler.

Da Venstre i 2015 var enige om, at der skulle undervises på samtlige skolematrikler - altså ikke at lukke skoler - i øvrigt på Søren Revsbæks opfordring husker Karsten Nonbo, gik der bare et par måneder, før Søren Revsbæk gik sammen med de partier, der stod uden for forliget om skolestrukturen, og talte for, at man lukkede flere skoler.

- Det var, da han opdagede, at der var mange forældre, der var vrede, siger Karsten Nonbo.

Det var særligt Søren Revsbæk, der var foregangsmand for ikke at lukke skoler, men også foregangsmand for forslaget om det modsatte, ifølge Karsten Nonbo.

- Søren Revsbæk siger ét, og gør noget andet. Han pisker en storm op og går selv i læ, siger han.

Vi kan ikke have tiltro til ham, slår viceborgmesteren fast.

Søren Revsbæk har en ganske kort replik til Karsten Nonbo.

- Jeg vil sige til Karsten Nonbo, at han med tilfredshed kan se tilbage på en lang karriere i politik. Jeg ønsker ikke at debattere med ham i medierne om Venstres skolepolitik. Hvis jeg har noget at diskutere med ham, så vil jeg gøre det i Vestre-regi, siger han.

Venstres nye spidskandidat Kristian Skov-Andersen pointerer, at Søren Revsbæk trang til at have særstandpunkter kan få konsekvenser.

- Det kan svække Søren Revsbæks position i Venstre, siger han.

Når det er sagt, vil Kristian Skov-Andersen gerne slå fast, at der er plads til en mand som Søren Revsbæk i partiet Venstre.