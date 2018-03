Heidi Wunsch er glad for at kunne bakke op om TrygFonden Besøgshundes gode formål. Hun har det sidste år besøgt plejehjem med hendes fireårig Tollerhund Frida. Nu er også Ronja blevet godkendt. En lille charmør nok skal begå sig til UG som alles ven.

Vuffelivov: Besøgshunde giver pote blandt de ældre

- Når vi skal godkende en besøgshund, er punkt et, at hunden ikke virker uinteresseret. De skal være interesseret i fremmede mennesker i andre miljøer end dem derhjemme, og punkt to er, at de har lyst til at blive ved med kontakten.