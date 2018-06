Se billedserie Vokalgruppen Real Moments optræder i Hammer Kirke 7. juni.

Vokalaften i Hammer Kirke

Næstved-Bladet - 02. juni 2018

Hammer Kirke fyldes med flotte toner ved årets sommerkoncert torsdag 7. juni kl. 19. Real Moments udspringer fra Næstved og har eksisteret i 10 år. Gruppen giver nu en god gang Greatest Hits fra hele deres karriere. Præcision, klang og humor er arbejdsredskaberne for Real Moments, der er meget inspireret af vocaljazz, som man bl.a. kender fra Manhattan Transfer og numre som Operator og Blue Champagne.

På repertoiret er også traditionel dansk kormusik er også på programmet, svenske folkemelodier, gospel, barbershop og negro spirituals. Koret går heller ikke af vejen for en gammel Grand Prix-klassiker som Skibet skal sejle i nat eller Michael Jacksons Black Or White i et stramt rytmisk arrangement.

Endelig tager gruppen også livtag med store klassikere som Bridge Over Troubled Water og What A Wonderful World - fremført med både indlevelse og nerve.

De medvirkende sangere er: Lisbeth Scharling (sopran), Carl Henrik Paulsen (tenor), Carina Ballegaard (sopran), Thomas Andreasen (bas), Kristina Renault (alt), Jesper Kjærulff (tenor) og Majbrit Schroller (alt).

Desuden medvirker Hammer kirkes pigekor under ledelse af organist Jutta Bernack med et par sommersange, og der skal også synges to fællessange.

Efter koncerten er der tradition for et let traktement i sognehuset.

Hvis vejret tillader det, er der også mulighed for at sidde udenfor, eller spadsere en tur i den store have.

Der er gratis adgang til koncerten og traktement.