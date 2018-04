Vådområde ved Saltø Å tager form: EU bevilget 52 mio. kr.

Et nyt vådområde langs nedre Saltø Å er rykket et grønt skridt nærmere virkeligheden. Med statens vandplaner kom der krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk fjord skal nedbringes.

- Hele øvelsen går ud på at fjerne nitraten fra markernes drænvand og fra vandløbene, for ude i fjorden gør for meget nitrat skade. Det får algerne til at opblomstre i fjorden, og det er skidt for vandmiljøet. Vores plan er at gøre arealerne våde med vand fra dræn og vandløb. Ved at gøre arealerne våde, vil nitraten blive omdannet til frit kvælstof, som damper af og op i luften. Luften består i forvejen af 78 % kvælstof, og her gør den ingen skade, lyder det fra Anja Rasmussen, som er biolog i Næstved Kommune.