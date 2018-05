Rasmus Walter spiller og synger og så er der VM-fodbold. Klaphatte fra EM i 1992 kan medbringes på Lave Ridebane. Foto: Jan Jensen

VM-euforien topper lørdag på Lave Ridebane

Næstved-Bladet - 30. maj 2018 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen på Grønnegades Kaserne 16. juni vil vække gode minder fra sommeren 1992.

På med klaphatten og find din indre roligan frem. Lørdag 16. juni handler nemlig ikke kun om musik men mindst lige så meget om fodbold, når Danmark spiller deres første kamp under VM mod Peru. Efter Rasmus Walters koncert skrues der derfor ned for musikken og tændt for storskærmen. I samlet flok skal vi gøre vores bedste for at løfte de danske drenge frem mod sejren.

Under normale omstændigheder handler Open Air som regel om godt humør, kolde drikkevarer og gode musikoplevelser. Alt dette er vi allerede så godt som sikret med stjernenavne som Big Fat Snake, Queen Machine, Rasmus Walter med flere på plakaten 14.-16. juni.

Lige netop denne sommer kan vi dog tilføje en ekstra komponent, som skal være med til at skubbe Næstveds Open Air-stemning helt i vejret. For første gang i 8 år er Danmark nemlig med til VM-slutrunden og der er dermed garanti for høj fodbold-stemning i de danske gader i juni og juli måned.

I sådanne tider drømmer vi os nemt tilbage til sommeren 1992, hvor det største danske fodbold-resultat nogensinde satte hele landet på den anden ende i ren glædesrus. Vi håber på en lignende oplevelse denne sommer, men før vi når så langt kræver det en god start i den første kamp mod Peru.

Derfor blændes selvfølgelig op for storskærmen på Lave Ridebane 16. juni kl. 18 og giver et ekstra klap med klaphatten med på vejen når Christian Eriksen og resten af de danske drenge ført an af VM-debutanten Åge Hareide indtager Rusland og forhåbentlig banker Peru tilbage til Sydamerika.

Så udover tre lørdagskoncerter får du ligeledes fodbold i verdensklasse med til blot 100 kr. pr. billet i forsalg.