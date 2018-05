Utøya film i Bio

Hvad der var vigtigt for filmens instruktør og producent var en respekt for de efterladte, og dermed at undgå at lave en thriller ud af det tragiske angreb, og derfor findes der heller ingen trailer for filmen, der havde verdenspremiere ved udsolgte sale under årets Berlinale. De ønskede i stedet at lave en film, der åbner op for en debat om den moderne værdikamp og faren ved politisk ekstremisme.