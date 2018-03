Up With People tilbage - værtsfamilier søges

Se billedserie Up With People kommer igen forbi Næstved med deres farverige show. Det bliver 9. og 10. maj i Herlufsholm Hallen.

Næstved-Bladet - 13. marts 2018 kl. 14:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sig Up with People, og de fleste er med. Gennem musikken samles unge fra alverdens hjørner med forskellige hudfarver og baggrund til en fælles mission. At blive positive ambassadører for en bedre verden - fuld af mere håb og fred.

Siden 1965 har det sejlivede show eksisteret som et stort internationalt projekt for unge verden over og som det eneste sted i landet, har det tværkulturelle verdens-show valgt at give to koncerter i Næstved. Det sker onsdag 9. maj kl. 19.30 og torsdag 10. maj kl. 15 i Herlufsholm Hallen.

- Hvis man aldrig har oplevet et Up with People-show før, har man i dén grad noget til gode, siger Anders Petersen fra arrangørgruppen.

Næstved er en rigtig Up With People by, da et forholdsvist stort antal danske rejsende igennem tiderne er kommet fra Næstved.

Det gælder ikke mindst Anders Petersen, der rejste med gruppen i 1995, hvor han mødte sit livs kærlighed Brenda Petersen. Hun var elev i truppen og Anders Petersen var leder, og romancen var derfor yderst hemmelig. Den holdt, og to måneder efter touren blev de gift i USA.

Møns Bank er valgt som gebyrfrit billetsalgssted: www.moensbank.dk/uwp. Det er denne gang muligt at købe reserverede pladser mod en mindre merpris.

I forbindelse med at de 115-120 unge Up With Peope mennesker kommer til Næstved er der brug for lokale værtsfamilier, der har lyst til at huse en deltager og få et internationalt pust ind i hjemmet et par dage.

For nærmere info kontakt Lise Engskov fra arrangørgruppen på email: uwp-naestved@live.dk