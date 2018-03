Se billedserie Smil og sammenhold. BMI Tri handler om meget mere end løb, cykling og svømning. Det er fællesskabet der er i fokus. Foto: Morten Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Triatlon for store og små Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Triatlon for store og små

Næstved-Bladet - 19. marts 2018 kl. 15:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 6. maj afholder BMI Brikken for 6. gang det populære BMI Tri for overvægtige og tidligere overvægtige.

Alle kan være med, og ligesom de tidligere år er fokus på at komme i mål fremfor at komme først i mål.

BMI Brikken er en støtteforening for overvægtige og tidligere overvægtige.

Da det første BMI Tri blev holdt i Næstved for fem år siden var det med 110 overvægtige deltagere.

Et BMI Tri består af 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb eller gang.

- Alle er klar over, at et BMI Tri ikke handler om at komme først. Fællesskabet er også et vigtigt nøgleord sammen med selve motionen, siger Gitte Lynggaard, der er formand i BMI Brikken.

Formålet med dette specielle tri, er at få de overvægtige op af sofaen og ud blandt andre. Det handler om at få dem i gang med at dyrke motion og være sociale, samt mærke fællesskabet og sammenholdet.

På den måde er konkurrencen blandt deltagerne fjernet, men ønsket om et givent og personligt mål bevares. For nogle er det at gennemføre, for andre er det en bestemt tid; under eller max et antal timer/minutter.

Samtidig med BMI Brikkens Tri for overvægtige holder lokale HGATM et familietri. Så på årets store tri-dag kan alle være med.

Sidste frist for tilmelding og betaling til BMI Tri er søndag 8. april kl. 22.