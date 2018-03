Send til din ven. X Artiklen: Torbens stille stunder ved orgelet i Vor Frue Kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Torbens stille stunder ved orgelet i Vor Frue Kirke

Næstved-Bladet - 26. marts 2018 kl. 17:55 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det lyder bedst, hvis du bliver hernede. Du skal sidde her, og så går jeg op og spiller et stykke musik.

Torben Bjørn Hansen har netop lukket døren efter sig. Avisens udsendte møder organist Torben Bjørn Hansen en torsdag. Han skal spille den førstkommende søndag, så han er en smut forbi den katolske sognekirke på Præstøvej.

Her er der ly for kulden og tid til at fordybe sig i musikken. I år er det faktisk 20 år siden, han begyndte at spille i Vor Frue Kirke, og det er stadig et sted, som han holder meget af at besøge.

Han taler roligt og i dæmpet toneleje. Respekten fornægter sig ikke, selv om Torben Bjørn Hansen ikke betegner sig selv som troende.

Torben Bjørn Hansen er kendt i byen og på fornavn med alle: - Jeg kan da godt lide, at folk kender mig. De fleste er flinke at snakke med, konstaterer han stille.

Torben er også kendt for sin grønne kasket. Fodbold-Torben er stadig fast mand på Næstved Stadion, når der er lokalopgør. Før i tiden var han med til alle udebanekampe, men nu holder han sig til hjemmebanen og følger resultaterne i radioen.

Torben ved, hvem på hans vej, der er friske på en fodboldsnak. Han er stadig den i byen, der husker flest datoer på episoder og kampe samt historierne bag de afgørende mål for De Grønne.

Torben bor på Hvedevænget, og han er ikke sen til at komme op om morgenen - og ud på cyklen. Han kører ind til byen. Han spiser som regel morgenmad hos Meny i Østergade.

Det er nu bedst kendt som LH Supermarked, og Torben er trofast kunde her. Jo, ligesom på Café Vivaldi, hvor han ofte får lidt at drikke, inden han skal hjemad senere på dagen.

Torben Bjørn Hansen har en bror, der bor i Norge og en søster i Jylland. Hans far er 85 år og bor i Roskilde.

- Vi er spredt fra alle vinde, siger Torben og tilføjer, at hans mor døde i 2015. Men hans lejlighed i Hvedevænget er lige som den skal være, og der er gode naboer. Og så er der kort afstand til bowlingbanen. Her spiller han på hold.

- Jeg kan godt lide at komme herop i kirken og spille.

Torben Bjørn Hansen er tydeligvis i sit es, når han sidder bag orgelet. Han holder af at spille i Østen Stiger Solen Op, og han kan også godt lide salmer som Den Signede Dag og Alt Hvad Som Fuglevinger Fik. Han kan dem allerede, men øver dem gerne.

Han retter på et par salmebøger på vejen ud af kirken. Ser sig omkring og tjekker, at døren er låst - to gange. Der har nemlig været indbrud i Vor Frue Kirke en gang.

Det er tid til et foto til avisen med cyklen. - Det er da godt at kulden kom så sent, siger Torben Bjørn Hansen, der håber at foråret er lige om hjørnet. Han har nemlig en kolonihave i Ellebækhøj.

