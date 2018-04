Se billedserie Rengøring er en leg for Ida Birkum Gents, der spiller overfor klassekammeraten Signe Rasmussen. Genertheden havde den sangglade rengøringsdame lagt fra sig...

Send til din ven. X Artiklen: Toksværd-elever i komedie der styrker smil og sammenhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Toksværd-elever i komedie der styrker smil og sammenhold

Næstved-Bladet - 19. april 2018 kl. 13:56 Af Tekst og foto: Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er berømt og berygtet for sin magiske operationskniv. »Det rene snit« - eller bare René Schmidt er lægen, der omgives af den skrappe klinikassistent Annette Muldkjær. Schmidts lægepraksis præges også af den nye rapkæftede rengøringsdame Jenny Jørgensen.

Scenen er sat i gymnastiksale, hvor 5. T's komedie går rent ind på Holmegaardsskolens afd. Toksværd. Al lys holdes ude, så der opnås det helt rigtige stemning.

Denne tirsdag er salen fyldt. Hele Holme Olstrup afdeling 0.-6. klasse og 5. klasserne fra afdeling Fensmark sidder spændt og stille.

Ida Birkum Gents er rengøringsdamen Jenny. Hun synger: Her kommer mutter med kost og spand. Stemmen går klart igennem og hendes mimik fanger hurtigt publikum. Ida har arbejdet med at styre sin nervøsitet og det at sætte sig ind i en anden person, og hun klarer det super godt.

Lægen med det rene snit, René Schmidt, har en lidt mere seriøs rolle, men ironien og sarkasmen rammer både børn og voksne. Han er hypokonder og afhængig af piller,der kan hjælpe mod både migræne og ondt i ryggen. Der er ingen medynk fra klinikassistent Annette Muldkjær, som holder lægens praksis på rette køl mens det vælter ind af døren med patienter.

René Schmidt holder meget af at synge, og han deltager i sangkonkurrencer i byens casino. Her hersker Charlie Cesaro, som er rig, smart og flot. Men han har et stift ben, og René Smidt vil ikke operere ham. Men da René Smidt kommer til casinoet har Charlie med sine casinopiger og bodyguards lagt en snedig plan.

- Jeg så stykket i 2007 som forælder til et af børnene der spillede stykket, siger klasselærer Gerd Østergaard. Hun syntes, det var en fantastisk og sjov komedie som var værd at genopføre.

- Det lykkedes så i år, da lærerne på Holmegaardskolen, Toksværd afdeling, har besluttet, at skolen har genoptaget en tidligere tradition med at holde skolekomedie og fest en gang om året. Det kan lade sig gøre fordi hele personalet deltager og hver tager sin opgave, siger Gerd Østergaard og konstaterer, at tiden er givet godt ud.

Premieren foran en fyldt sal med forældre og familie torsdag blev en succes, som klassen aldrig vil glemme. - Det er min største succesoplevelse i min lærertid, siger Gerd Østergaard til Næstved-Bladet.