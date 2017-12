Se billedserie Lisbeth Scharling (sopran), Carl Henrik Paulsen (tenor), Carina Ballegaard (sopran), Thomas Andreasen (bas), Kristina Renault (alt), Jesper Kjærulff (tenor) og Majbrit Schroller (alt). Tilsammen Real Moments og klar til støttekoncert for Holsted kirke 1. februar.

Støttekoncert til fordel for Holsted kirkes tårnkors

Næstved-Bladet - 27. december 2017 kl. 15:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2018 bliver et særligt år i Holsted kirke. Her er det tanken at udsmykke kirkens tårn med et stort lysende kors. Korset udføres af kirkens "egen" kunstner, Maja Lisa Engelhardt, som også har stået for kirkens altersølv, dåbsfad, dåbskande, døbefontsfod og - ikke mindst - den 6 m høje glasmosaik, der udgør kirkens altertavle.

Men det er et dyrt projekt, og derfor arbejder menighedsrådet på flere fronter for at samle penge ind.

- Heldigvis er Holsted kirke meget søgt med de tilbud, vi har til sognet, fx babysalmesang, minikonfirmander, kor, spaghetti-gudstjenester, foredrag, seniorsang, studiekredse og udflugter, siger Birgit Olsen. Så vi håber, at der også vil være god opbakning om den støttekoncert, vi nu arrangerer for at skaffe penge til tårnkorset.

Støttekoncerten er med vokalgruppen Real Moments og afholdes torsdag 1. februar kl. 19.30. Real Moments er fra Næstved og har eksisteret i 10 år. Gruppen er meget inspireret af vocaljazz, som man bl.a. kender fra Manhattan Transfer, og vil denne aften give en god gang "Greatest Hits" fra hele deres karriere.