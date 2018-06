Formanden for Stafet For Livet, Henrik Michaelsen, fortæller, at det frivillige team bag det store arrangement mærker stor velvilje og interesse for årets jubilæumsudgave. Foto: Jan Jensen

Stafet For Livet i Næstved på verdenskortet

Stafet For Livet i weekenden 25.-26. august bliver noget helt specielt. Der er derfor lagt op til et 10 års jubilæum, hvor de mange deltagere fejrer livet og samtidig indsamle penge til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

- Han vender tilbage igen i år for at deltage i netop vores 10 års jubilæum. Steve er selv tidligere kræftpatient men også formand for en stafet i Californien. Derfor har vi aftalt at give hinandens stafetter mulighed for at udveksle lysposer i mellem de to stafetter