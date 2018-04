Frederikke Corfitzen, Victor Stennicke og Line Schwartz fra ZBC Næstved vandt regionsmesterskaberne i Company Programme med deres koncept Trash N´Change - og skal nu til DM.

Skralde kan vinde DM

Næstved-Bladet - 11. april 2018 kl. 14:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DM i Entreprenørskab har deltagelse af tre erhvervsskoleelever fra ZBC Næstved

En god idé kan bringe de fleste langt, og hvis den er gennemtænkt og præsenteret rigtigt, kan den være guld værd.

Det kan blive virkelighed for 18-årige Frederikke Corfitzen fra Fensmark, 18-årige Victor Stennicke fra Faxe og 17-årige Line Schwartz fra Præstø, når de præsenterer deres innovative koncept Trash N' Change.

Inspirationen hentet i sidste sommers store mobildille Pokemon Go.

I praksis skannes en QR-kode på skraldespande via en tilhørende app, når man smider affald i. Det udløser en belønning i form af et monster, som man over tid kan samle flere og flere af.

En så god idé, at de tre elever bag blev inviteret ind for at præsentere den for Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen, kommunens indkøbschef Lotte Elming samt Næstved Erhvervsråd et par dage før regionsmesterskaberne tidligere på måneden.

- Vi fik rigtigt meget brugbar input, blandt andet om, hvordan vi kunne arbejde videre med ideen, og vi gik derfra med en følelse af, at vi har fat i noget rigtigt.

Vi skal videre

- Det er vigtigt, at kunne give eleverne lysten til at skabe noget nyt og få øjnene op for iværksætteri og innovation siger Henriette Stage fra ZBC.

- Det har været en sjov og anderledes måde at lære på, og helt fantastisk, fordi det har været fokuseret omkring noget, som man virkelig brænder for og kan investere sig selv i, siger Victor Stennicke.

