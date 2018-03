Sejt at gøre en forskel

Følelsen af at gøre noget godt indtræder, når man er på farten med indsamlingsbøtten. Derfor giver det rigtig god mening, at støtte op om det gode formål, at indsamle penge til forbyggelse af kræft.

Børn under 13 år skal følges med en voksen på indsamlingen og unge mellem 13 og 18 år skal gå sammen to og to. Som familie er det en god måde, at vise sine børn, at man kan være med til at gøre en forskel.