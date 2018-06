Ressource City blandt de 100 bedste

- Ressource City er et grønt fyrtårn i Næstved. Nu har det lyst så kraftigt, at man igen får øje på os på landsplan. Vi er rigtig stolte over at være blevet udvalgt som et af Danmarks 100 bedste klimaprojekter. Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringen kun kan løses, hvis vi arbejder med vores ressourcer på en ny måde, og ser affald som grønt guld, lyder det fra borgmester Carsten Rasmussen.