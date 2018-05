Ramte vindmølle og endte på Peters bord

Peter Kildenfeldt ved, at fredede dyr er noget, som skærper dyrevenners interesse og skepsis. Han forklarer, at man skal være statsautoriseret konservator for at få lov til at udstoppe en fredet fugl. Det er en opgave man udvælges til og man må ikke være samler. Den store fugl har et vingefang på 220 centimeter, og den får en særlig plads på Naturcenter Frederiksdal.