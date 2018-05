Prøv at spille tennis på lørdag

Alle interesserede er velkommen til at besøge klubbens baner på Nygårdsvej til en dag med tennisspil og hygge kl. 10-13. Det er gratis at deltage og gæsterne kan i dagens anledning kvit og frit låne ketcher og bolde. Under mottoet Tennis for Alle kan alle få lejlighed til at prøve kræfter med tennis. Man kan være med uanset alder og niveau.