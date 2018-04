Manden med ideen om at lave historien om knivoverfaldet på nattevagten, Morten Aaagaard, får hjælp i Sorte Kors af Kia Lundsgaard Horan, Frank Kruse, Thor Mejsner Sørensen, Mie Laurine Folman, Julie Anna Hedegaard, Tina Nedergaard, Mathias August Borg og Belinda Frank.

Send til din ven. X Artiklen: Podcast-krimi om berømt knivstikkeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Podcast-krimi om berømt knivstikkeri

Næstved-Bladet - 11. april 2018 kl. 16:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radioteatret.dk udgiver 15. april Sorte Kors. En krimi inspireret af virkelige hændelser på Herlufsholm Kostskole.

I den danske film Fasandræberne fik skolen et andet navn, men det var Herlufsholm Kostskole, der var inspiration til historien om rigmandsbørns forbindelse til et mord. Kostskolelivet er en stor inspirationskilde til historier, og nu kommer Radiotearet.dk med deres version af en fortælling fra det hemmelighedsfulde liv, der ofte bliver forbundet med kostskolerne.

Denne gang tager historien udgangspunkt i en sand hændelse, der skete midt i 90'erne.

- Jeg husker historien om en elev på Herlufsholm, som havde stukket en nattevagt ned, da vagten overraskede ham i færd med at skære dækkene op på en bil. Dengang gik jeg selv på gymnasiet i Næstved, og historien fyldte meget hos os elever, siger Morten Aagaard, der har skrevet krimien, og selv spiller en af de centrale roller.

Da Morten Aagaard begyndte at sætte sig mere ind i sagen, faldt flere ting på plads, der kunne bruges til en krimi.

- Det viser sig, at jeg rent faktisk har alderen til at have været afgangselev på Herlufsholm, netop i de år hvor knivstikkeriet fandt sted. Hvis jeg havde gået på skolen, så ville overfaldsmanden havde været en af mine klassekammerater, siger han

Det blev udgangspunktet til historien om en håndfuld kostskoleelever, der efter mere end 20 år får deres hemmeligheder frem i lyset.

- Min tanke var, hvad hvis en af mine gamle klassekammerater kontaktede mig i dag, og det hele virkede mærkeligt, hvordan ville jeg så reagere, fortæller Morten Aagaard.

Sorte Kors er en klassisk krimi. Lytteren får flere og flere informationer efterhånden, som historien folder sig ud. Det giver en god mulighed for selv at gætte med. Selvom, der ikke bliver slået nogen ihjel i første afsnit, så er der masser af spænding. Krimien foregår i alle samfundets lag - lige fra de rigeste og mest magtfulde familier til posedamen på gaden.

Nervepirrende

- Jeg synes, vi har fået stykket en nervepirrende historie sammen. At den er baseret på virkelige hændelser, gør bare det hele endnu mere spændende. Vi er et teater, der altid arbejder med et lokalt islæt. Det giver vores forestillinger en særlig stemning, fordi vi skriver, spiller og fortæller om steder, vi kender, siger stemmen i Podcast-krimien.

Sorte Kors kan høres via iTunes, Soundcloud og på www.radioteatret.dk - serien er i syv afsnit, og der bliver sendt et afsnit hver dag hele uge 16. Fra uge 17 vil historien også kunne opleves som audiowalk i Herlufsholmskoven via app'en Echoes.