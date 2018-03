Mette Enevoldsen viser plakaten fra den Franske Ambassade, som hun vil hænge op i restauranten i Skomagerrækken.

Parlez vous francais: Fransk aften på Raadhuskroen

Næstved-Bladet - 18. marts 2018 kl. 16:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2.000 restauranter i Europa er blevet opfordret til at tilføje en fransk middag på menukortet onsdag 21. marts. Raadhuskroen i Næstved er blandt de restauranter, som den Franske Ambassade har tilbudt at være med til at sætte fokus på den franske gastronomi.

Serviettterne på Raadhuskroen vil derfor være i franske farver for at signalerer aftenens tema.

- Vi vil gerne være med til at hylde det franske køkken, fortæller Mette Enevoldsen fra Raadhuskroen og kækt siger hun med et grin: Emil vil på dagen sige goddag og farvel på fransk til vores gæster. - Det skal jeg da så lige have styr på inden, smiler tjeneren Emil ved siden af.

Som velkomstdrink bliver gæsterne budt på en Cremant Alsace Loberger. Forretten består af gratinerede østers med syltede løg og gulerødder hertil en Pinot Blanck, Meissenberg, Loberger. Hovedretten er urtestegt lammekrone med jordskokkepuré, salt-bagte skalotteløg, gulerods crudité serveres med pommes Anna og sauce bordelaise. Vinen er en Chateau Mayne-Vieil, Fronsac.

Til desseret venter der en Crème Brûlée med solbær sorbet og marinerede brombær hertil drikkes en Muscat de Rivesaltes, Gérard Bertrand, Provence.

Hvis man vil være med til at fejre den franske gastronomi er det nødvendigt, at bestille et bord på Raadhuskroen.