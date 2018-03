De kendte ikke hinanden før de blev enige om at lave en lokal Parkinson forening i Næstved. Bent Bendix Hansen (tv) er nu formand i Parkinson Klub Næstved og Jørgen Wichmann, der selv er ramt af Parkinsons sygdom, er den aktive sekretær med det store lokale netværk. Foto: Jan Jensen

Parkinson-gruppe rystes sammen

Næstved-Bladet - 10. marts 2018 kl. 14:24 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hånden er helt rolig. Jørgen Wichmann tager ubesværet kaffekoppen op til munden, mens han fortæller, at Parkinsons sygdom er meget andet end det at ryste. Det handler først og fremmest om at holde kroppen i gang, og det er blevet fast arbejde gennem de seneste syv år.

Jørgen Wichmann er kendt som sælgeren med Telefonnøglen, og han er blandt de gamle HG-drenge, der er aktiv i fodboldens venneforening. Nu er han også sekretær i den nystiftede forening for mennesker der er ramt af Parkinsons sygdom og deres pårørende.

Formanden og initiativtageren er Bent Bendix Hansen, som også er kendt som sælger i Sydsjælland - blot indenfor bilbranchen.

- Min hustru fik Parkinson, og da vi i august sidste år var på Bispebjerg Hospital blev vi anbefalet at melde os ind i Parkinsonforeningen. Jeg kontaktede bestyrelsen i Storstrømmens Kreds og fandt ud af, at Næstved ikke havde nogen lokal forening. Man manglede en tovholder til en klub, og det blev så mig, siger Bent Bendix Hansen.

På et møde i klub Sydstrømmen fandt han ud af, at der sad to personer fra Næstved - nemlig Jørgen Wichmann og hans kone. Det blev begyndelsen til et godt samarbejde, og således lykkedes det at samle 22 mennesker til den stiftende generalforsamling 1. februar.

Bent Bendix fortæller, at han havde fået kontakt til Frivillighed Centret, så der kunne sættes et ryste-sammen-møde i kalenderen. Desuden er det lykkedes det nye makkerpar at skabe en stribe gode kontakter. Ikke mindst til borgmester Carsten Rasmussen og Næstved Kommune, som støtter den nye forening med 17.000 kroner i 2018.

Parkinson Klub Næstved fik kontaktoplysninger på de 75 medlemmer af Parkinsonforeningen, og der er grundlag for at skabe et nyt forum for mennesker, der har den neurologiske sygdom tæt på livet.

Parkinsons sygdom er kendt for rystelser, muskelstivhed og besvær med at tale. Jørgen Wichmann går i Næstved Fysioterapi, hvor Trine Elmshøj får stor ros for den måde, hun hjælper holdet med at holde kroppen og balancen i gang. Wichmann er overbevist om, at træningen er årsag til, at han ikke er plaget af rysten.

Bent Bendix Hansens hustru klarer sig også godt efter omstændighederne. Bendix viser et avisudklip fra Vordingborg, hvor der i januar var Parkinsondans med den livsglade instruktør Elisabeth Dalsgaard.

- Hun kommer til Næstved 5. april. Vi fik tilbuddet at blive partner til den gratis danse-workshop og var heldige, at Gl. Ridehus var ledigt. Det er en fantastisk oplevelse. Vi håber, der kommer mange den dag, siger Bent Bendix Hansen.

Mødet i Frivillig Centret på Farimagsvej 15. marts er kl. 14.30. Der holdes et igen 24. maj kl. 14.30 og formålet er simpelthen, at mennesker kan mødes og hygge sig. Det er planen, at der vil blive holdt forskellige arrangementer med relevante nøglepersoner, ligesom den ny forening vil lave sociale arrangementer. En tur med Friheden tur-retur til Karrebæksminde er blandt andet i støbeskeen.