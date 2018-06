Se billedserie De første løbere har også fundet vej til område, hvor en bro over søen giver mulighed for at tilføre den vanlige tur en smuk sløjfe. Foto: Jan Jensen

Naturområde lokker dyr og mennesker

Næstved-Bladet - 09. juni 2018

Markerne øst for Rønnebæk er forvandlet til et rekreativt område. Her kan man gå, løbe, cykle og ride en tur i det nye 35 ha store landskab, hvor søerne har fået mange fugle til at nyde omgivelserne.

Skovrejsningen ved Rønnebæk Øst er det sidste af de seks nye skov- og naturområder som er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen. Således er den grønne ring af rekreative skov- og naturområder omkring Næstved by en realitet.

Forleden var biologer, politikere og elever fra Kobberbakkeskolen med til at indvie det nye naturområde, og i løbet af efteråret vil der blive en samlet indvielse af hele det samlede projekt på 330 ha, der ud over skoven ved Rønnebæk øst, også omfatter de nye skove ved Even, Vridsløse og Rønnebæk Fælled, Fælleseje og Ladby.

Naturstyrelsen har plantet 23 ha til med blandet løvskov. Næstved Kommune har desuden etableret to store klimasøer søer på 8 ha, mindre vandhuller, moseområder, og åbnet en rørlagt strækning af Rønnebækken.

Derudover er der netop etableret stier og træbroer i området, så både gående, cyklister og heste kan komme rundt. Etableringen af en platform i søerne sikrer, at folk kan opleve livet i vandet helt tæt på, og det giver børn mulighed for at fiske. Områdets stisystem får forbindelse til centrum via Laugstien.