Næstveds nye provst: Jeg føler mig velsignet

Næstved-Bladet - 10. april 2018

Hun kigger sig rundt i det store kirkerum. Det er første gang, hun er her siden sin prøveprædiken. Aftalen med Næstved-Bladet skulle naturligvis være i Sct. Mortens kirke, og oplevelsen er stor.

- Jeg prøver at begribe, at jeg får lov til det her. Jeg føler mig velsignet, siger Anna Helleberg Kluge, og tilføjer at hun håber, hun kan leve op til det.

Efter elleve et halvt år som præst ved Sankt Povls Kirke i Korsør, har hun de bedste forudsætninger for at forsætte succesen i Næstved.

- Jeg kigger rundt og tænker, ja, det her er mit sted.

Hele Familien Kluge skal flytte fra Korsør til Næstved. - Jeg er godt klar over, at de gør det for min skyld. Derfor er det også vigtigt, de falder godt til, siger hun.

Men jobbet som provst trak, og muligheden for at gøre noget for den folkekirke hun elsker, kunne hun ikke lade passere.

- Jeg vil prøve at plante nogle gode idéer og håbe på de spirer, siger hun.

Den første prædiken bliver over teksten om Jesus som hyrde.

- Det er sjovt at tænke på, at dengang jeg blev konfirmeret, så det var det netop citatet om Jesus som den gode hyrde, jeg fik, og min første prædiken kommer til at handle om det med at passe på hinanden og skabe en relation til Jesus. Vi skal være hyrder for hinanden, siger hun og holder en pause. - Også åndeligt, tilføjer hun.

Anna Helleberg Kluge indsættes 15. april kl. 13 i Sct. Mortens Kirke af af provst for Næstved Østlige Provsti, Vagn Birk Jensen.

