Næstveds balletbørn på Det Kongelige Teater

- I år er sjette gang vi får lov til at stå på Gamle Scene, og vise hvad vi kan. Vi er meget beæret og stolte over at være en del af den kulturoplevelse. Vi startede med at have 25 elever med, anden gang havde vi 35 og i år var vi oppe på 43 Næstvedbørn. Interessen stiger, og vi er virkelig glade for, vi igen i år har fået mulighed for at tilbyde vores balletelever en så storslået oplevelse, siger Rikke Andersen fra Balletskolen i Næstved og Birgit Dans.